رئيسي: الجمهورية الاسلامية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم

العالم - ايران

وفي كلمة له في مسجد "الامام الحسين عليه السلام" في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية بمناسبة الاحتفال بالنصف من شعبان مولد الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وضمن تهنئته بالاعياد الشعبانية، قال السيد رئيسي: ان الاعتقاد بالوجود المقدس للامام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو اعتقاد بالتوحيد، فهو الذي سيرفع راية التوحيد في العالم، والاعتقاد به اعتقاد بالنبوة لأن مهمة جميع الانبياء على مر التاريخ تتمثل في دعوة الانسان الى عبودية الله وتطبيق العدالة. وكل الاديان والمذاهب تؤمن بأن المنقذ سيأتي وسيملأ العالم قسطا وعدلا.

ورأى ان ما يميز الانتخابات في ايران عن سائر الدول هو انها تدور حول محور الشعور بالواجب والمسؤولية، فهذا هو الاساس والاصل للناخب والمرشح، ولا ينبغي المساس بهذا الاساس مهما كان، قائلا: ان مسؤوليتنا هي تقديم الخدمات، والانتخابات والقرار بيد الشعب.

وأضاف : ان العدو لا يريد ان تحقق بلادنا التقدم والرقي. ورغم كل مؤامرات الاعداء فبفضل الله تعالى قمنا بخطوات واسعة حتى الآن، وسنقوم بخطوات كبرى بهممكم انتم الشباب. وليعلم العدو ان الشعب عازم على تيئيس الاعداء في جميع المجالات.

وتابع الرئيس رئيسي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على سيادة الشعب الدينية، وباعتراف بعض الشخصيات العالمية المعروفة فإن ارقى دستور في العالم هو دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأردف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الاكثر استقلالية في العالم اليوم، وحقا هذه الدولة ليست مدينة للشرق ولا للغرب، ولا تأخذ الاوامر من احد، لأن الشعب فيها هو الذي يتخذ القرار.