لبنان.. ما هي رسالة المقاومة من اسقاط المسيرة 'هيرمز 450'

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان أن المقاومة اللبنانية ارادت ان ترسل رسالة الى الاحتلال الاسرائيلي أنها قادرة على اسقاط العديد مثل هذه الطائرات.

وأضاف مراسل العالم أن المسيرة التي استهدفتها المقاومة كانت مسلحة وبامكانها ان تستهدف أهدافا داخل الاراضي اللبنانية.

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وأوضح مراسل العالم ان المقاومة أطلقت صاروخين باتجاه الطائرة الاسرائيلية، عند الساعة 9:20 بالتوقيت المحلي؛ الصاروخ الاول كان تنويها حيث اعترضته احدى القبب الحديدية والصاروخ الثاني الذي اسقط المسيرة، كان من ضمن المناورة التي تعتمدها المقاومة بمواجهة الطائرة.

ولفت مراسل العالم الی ان استهداف الطائرة يعتبر رسالة رد علی تصريحات ادلي بها وزير الحرب الصهيوني؛ حيث هدد بتکثيف النار ضد الجبهة الجنوبية بعد التوصل الی هدنة احتمالية في غزة.