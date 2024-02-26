نتنياهو يشترط إرسال الأسرى الفلسطينيين 'الثقيلين' إلى هذا البلد!

العالم- فلسطين المحتلة

وذكر تقرير صحيفة "واينت" العبرية أن هذا الطلب لم تتم مناقشته خلال المباحثات التي جرت في باريس بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان مجلس الوزراء الحربي الصهيوني قد قرر يوم أمس في مؤتمر، عبر تقنية الفيديو، أن الوفد الذي سيغادر غدا إلى قطر لمناقشة تفاصيل صفقة الاسرى سيطالب، كشرط لتقدم المفاوضات، بقائمة بأسماء محتجزين على قيد الحياة.

وقال نتنياهو خلال المؤتمر إنه "غير مستعد للمضي قدما حتى نحصل على إجابات حول هذه القضية. هذه ليست الطريقة التي تتفاوض بها" حسب تعبيره.

كما طالب نتنياهو بأن يكون الإفراج عن "المعتقلين الثقيلين" مشروطا بترحيلهم إلى قطر.

وتخشى مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات من أن نتنياهو يتشدد في مواقفه من أجل نسف الصفقة بسبب الضغوط السياسية.

جدير بالذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تتوسط للتوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح قرابة 134 أسيرا لدى حماس منذ 7 أكتوبر في غزة.