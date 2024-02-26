تحذير اممي بشأن خطة الاحتلال للهجوم على رفح

العالم _ خاص بالعالم

على الرغم من المفاوضات الجارية بين كيان الاحتلال وحركة حماس للتوصل إلى هدنة للحرب على قطاع غزة قدّم الجيش الإسرائيلي خطّة لإجلاء المدنيّين من مدينة رفح وباقي مناطق القتال في القطاع، حسبما أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو دون الخوض في تفاصيل هذه الخطة التي يرى مراقبون أن تنفيذها مستحيل على أرض الواقع خصوصا وان رفح هي مستهدفة في هجوم متوقع قريبا حسب نتنياهو الذي قال لقناة 'سي بي إس' الأميركيّة إنّ التوصّل إلى اتّفاق هدنة لن يؤدّي إلّا إلى تأخير الهجوم على مدينة رفح وليس لالغائه.

وقال رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: 'إذا توصّلنا إلى اتّفاق، فستتأخّر العمليّة إلى حدّ ما، لكنّها ستتمّ. وإذا لم يحصل اتّفاق، فسنقوم بها على أيّ حال. يجب أن تتمّ، لأنّ النصر الكامل هو هدفنا، والنصر الكامل في متناول اليد، ليس بعد أشهر، بل بعد أسابيع، بمجرّد أن نبدأ العمليّة'.

وكان نتنياهو قد أعلن على موقع إكس أنّ المجلس الوزاري المصغر سيعقد جلسةً للمصادقة على الخطط العملياتية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح.

وأضاف إنّ الخطط تشمل إجلاءَ المدنيين، وأخرى من شأنها الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، معتبراً أنّ المزيج بين الضغط العسكري واجراء مفاوضات حازمة سيؤدي للإفراج عن المحتجزين، والقضاء على حماس، وتحقيق جميع أهداف الحرب على حد زعمه.

وكانت العديد من المنظمات الأممية ودول عديدة حذرت من أن أي هجوم على رفح التي تعج بنحو مليون ونصف المليون نازح فلسطيني من قبل جيش الاحتلال الذي لا يتوقف عن قصف المدينة مع استمرار المعارك وسط وشمال القطاع سيؤدي لحدوث كارثة.

ويعيش النازحون في رفح في ظروف بائسة معظمهم في الخيام أو في الشوارع فيما يبدو إجلاءهم أمرا غير ممكن لأن الأجزاء الأخرى من القطاع مدمرة وتفتقر للبنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الفلسطينيين.

وحذرت مصر الملاصقة للقطاع، من هجوم بري على المدينة، معتبرة أنه تهجير قسري للفلسطينيين.

كما نبهت الأمم المتحدة إلى أن لا مكان آمناً في كامل القطاع، وبالتالي لا يمكن نقل نازحي رفح لافتة إلى أن الحديث عن تلك المسألة ضرب من الخيال.

وينوي الاحتلال تهجير الفلسطينيين الى سيناء الا ان مصر رفضت المشروع بشدة.

كما يتخوف الاردن من مشروع اسرائيلي مماثل يقضي بنقل فلسطينيي الضفة اليه.