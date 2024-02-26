فيديو.. شبان وصحفيون ينظفون الطريق أمام شاحنات توجهت إلى شمال غزة

العالم - فلسطين

ورصدت المقاطع، التي اختلف مكان توثيقها بين الجنوب والوسط، قيام شبان وصحفيون بمحاولة تنظيف الطريق أمام 10 شاحنات محملة بالطحين (الدقيق)، متوجهة إلى محافظات الشمال.

وخلال المقطع سمع دعوات الشبان الفلسطينيين للسائق: «الله يسهل عليكم»، وظهر وصوت أحدهم وهو يقول: «وصل سلامنا يابن العم»، و«وصلوا السلام»، آملين في أن تصل تلك المساعدات لإخوانهم في محافظات الشمال.

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ورغم احتياجهم هم الأخرون للمساعدة، إلا أنهم لم يتأخروا في مد يد العون لإخوانهم في الشمال عبر المساعدة الرمزية بفتح الطرق التي دمرها قصف الاحتلال أمام حركة الشاحنات. كما أن تلك الشاحنات لا تكفي ولا تسد رمق جوع المدنيين المحاصرين في الشمال، والذين يمنع الاحتلال الصهيوني إدخال أي مساعدات غذائية أو طبية أو إغاثية إليهم، إلا أن قطرة قد تروي مؤقتًا ظمأ البعض.