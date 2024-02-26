وزير الحرب الاسرائيلي يهدد بالتصريحات والمقاومة اللبنانية ترد بالنار

العالم _ خاص بالعالم

تفعيل هذه المعادلة مرهون بتصعيد من الجانب الاسرائيلي الذي يواصل اطلاق التهديد والوعيد، واخرها ما قاله وزير الحرب يوآف غالانت من ان العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان لن تتوقف حتى وإن تم التوصل لهدنة في غزة.

وقال غالانت: إذا كان هناك من يظن أنه عندما نتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن في الجنوب وتتوقف النيران مؤقتاً، أن ذلك سيجعل الأمور أسهل مما يحدث هنا، فهو مخطئ. سنواصل النار وسنضعها بشكل مستقل في الجنوب حتى نحقق أهدافنا. الهدف بسيط: سحب حزب الله إلى حيث ينبغي أن يكون، إما بالاتفاق وإما بالقوة.

وفي وقت كان غالانت يهدد من مقر القيادة العسكرية الشمالية في صفد، كانت المقاومة الاسلامية ترد بالنار مستهدفة العديد من مواقع الاحتلال على طول جبهة الجنوب اللبناني.

ففيما تحدثت مصادر عبرية عن سقوط شظايا صاروخ في مستوطنة 'كفار طابور' بعد الإعلان عن اعتراض صاروخ أرض جو أطلق من لبنان، اعلنت المقاومة انها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في موقع البغدادي بالصواريخ مؤكدة اصابته بشكل مباشر.

كما اصدرت المقاومة بيانات منفصلة اعلنت فيها استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياتهم في محيط ثكنة راميم وموقع المرج وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

كما قصفت المقاومة مباني يتواجد فيها جنود الاحتلال في مستوطنتي المالكية والمنارة واستهدفت مرابض مدفعية الاحتلال ومناطق انتشار جنوده جنوب كريات شمونة.

وتزامن مع ذلك إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان تجاه كريات شمونة والمنارة والمالكية ومستوطنات اخرى في الجليل انطلاق دوي صفارات الانذار بحسب جيش الاحتلال.

وفي ظلّ تكثيف المقاومة عملياتها قالت وسائل إعلام الاحتلال أنّه ليس هناك من يخدع نفسه بأنّ "إسرائيل" قادرة على تفكيك حزب الله، كما انها غير قادرة على إبعاده إلى ما بعد الليطاني، وضمان عدم عودته فيما نقلت صحيفة معاريف عن رئيس بلدية كريات شمونة دعوته لمن بقي من المستوطنين إلى المغادرة، لأنّ نشاط حزب الله متسارع بحسب تعبير الصحيفة.