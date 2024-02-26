90 شهيدا بـ'10' مجازر للعدوان في غزة خلال 24 ساعة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الوزارة تأكيدها، في تحديثها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 29782 شهيدا و70043 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا دامية ألقت خلالها عشرات الآلاف من المتفجرات ودمرت أكثر من 50 % من مباني القطاع، وهجرت 90 % من سكانه داخليا، مسببة أزمة إنسانية ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.