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90 شهيدا بـ'10' مجازر للعدوان في غزة خلال 24 ساعة

90 شهيدا بـ'10' مجازر للعدوان في غزة خلال 24 ساعة
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين، أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 90 شهيدا و164 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الوزارة تأكيدها، في تحديثها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 29782 شهيدا و70043 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا دامية ألقت خلالها عشرات الآلاف من المتفجرات ودمرت أكثر من 50 % من مباني القطاع، وهجرت 90 % من سكانه داخليا، مسببة أزمة إنسانية ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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