مدينة جنين تشيع جثمان الشهيد ماجد النبهاني

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وارتقی النبهاني مساء أمس متأثراً بإصابات أصيب بها قبل ثلاثة أيام خلال استهداف طائرة مسيرة اسرائيلية لأحد قادة کتيبة جنين. وکان الشهيد النبهاني بالقرب من مرکبة الشهيد ياسر الحنون واصيب بإصابات بليغة استشهد إثرها في المستشفی.

وشهدت قری شمال شرق جنين عدة اقتحامات رافقتها عدة اقتحامات لقری مدينة نابلس ابرزها کان اقتحام قوات الاحتلال لملعب البلدية في منطقة رافيديا وسط مدينة نابلس.

وکان أکثر من 100 عامل فلسطيني ممن کان يعمل في المناطق المحتلة عام 1948، يمکثون في هذا الملعب بعد ان طردهم الاحتلال من أماکن عملهم، فاعتدت قوات الاحتلال عليهم ونکلت بهم و اعتقلت حوالي 50 شخص منهم.

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