وقفة للصحفيين الفلسطينيين احتجاجاً علی استمرار قتلهم

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم ان المکتب الاعلامي الحکومي في غزة وعدد کبير من مختلف وسائل الاعلام شارکت في هذه الوقفة والتي جاءت تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين.

وأکدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن صواريخ ورصاص الاحتلال قتل منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، 124 صحفياً وعاملاً في قطاع الاعلام خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، من بينهم 16 من الزميلات الصحفيات، فيما لا يزال مصير زميلين اثنين مجهولا حتى اللحظة".

وأضافت النقابة أن الاحتلال مستمر في مسلسل استهداف منازل الصحفيين بالتدمير وقتل عائلاتهم، الذي طال عشرات المنازل المأهولة مما تسبب باستشهاد العشرات من عائلات الصحفيين في قطاع غزة.

وأكدت النقابة، أن 1500 صحفي يعملون في قطاع غزة، باتوا نازحين، وفي معظمهم يعملون في مراكز عملهم المنتشرة في المستشفيات ومراكز الإيواء، وأن الاحتلال يستهدفهم بشكل مباشر أثناء تأديتهم لمهامهم ورسالتهم المهنية والإنسانية.