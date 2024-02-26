العدوان على غزة في يومه الـ143..الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية

العالم - فلسطين

ولم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلّا وقد ارتكبه في كافة مناطق القطاع، بدءًا من هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وتدنيس المساجد، وقصف الكنائس، وصولًا إلى اقتحام المستشفيات واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وفي حين ما زال الجوع يفتك بالسكان شماليّ قطاع غزة، يتواصل القصف في مختلف أنحاء القطاع، مع تركزه في الساعات الأخيرة في مدينة غزة، فيما قالت وزارة الصحة إن عدد الضحايا بلغ منذ بدء العدوان 29,692 شهيداً و69,879 مصاباً.

وفيما يلي أحدث الأخبار والتطورات حول العدوان الإسرائيلي على غزة ورد المقاومة عليه لحظة بلحظة:

-نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نحو 124 صحفيا قتلوا وأكثر من 80 مؤسسة إعلامية دمرت منذ بدء الحرب على غزة

-وزير الخارجية الفلسطيني: الاحتلال تعمد استهداف البنية التحتية في غزة لإجبار أهالي القطاع على القبول بالتهجير

-إعلام العدو: إطلاق عشرات الصواريخ تجاه الجولان السوري المحتل

- سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ 60 تجمعًا لجنود وآليات العدو جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

*مصادر عبرية: إصابات بين جنود جيش الاحتلال بعد انقلاب حافلة في جنوب فلسطين المحتلة

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-المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن علي يونس “أبو العز”من بلدة بريتال في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

- المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد أحمد محمد سنديان “نجاد” من بلدة علي النهري في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

-اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات بالجولان

-وصول ٣ شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد انتشالهم من منطقة القرارة في خان يونس

**مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يشن غارات على بلدة عيتا الشعب

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- ارتقاء 5 شهداء جرّاء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

-لبنان: صليات صواريخ مكثفة انطلقت في اتجاه إصبع الجليل

-صفارات الإنذار تدوي في الجولان المحتل

-فلسطين المحتلة: كتائب المجاهدين: تمكّن مجاهدونا من قصف "راعيم" برشقة صاروخية صباح اليوم

-وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان بـ"كدمات تسفي" و"شاعل" و"أرطال"

-مصادر أخبارية: أكثر من 40 صاروخاً أُطلقوا من لبنان

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- محكمة الاحتلال تحكم على الأسيرة الناشطة مي يونس، من عرعرة المثلث بالسجن لمدة 12 شهرًا ودفع غرامة مالية قدرها 25 ألف شيكل على خلفية منشورات داعمة لغزة

-كتائب المجاهدين: تمكن مجاهدونا من قصف مغتصبة رعيم برشقة صاروخية صباح اليوم

-حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: ندين بأشد العبارات اللقاء الذي عقده وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، بوزير التجارة والصناعة في الكيان الصهيوني، في دولة الإمارات العربية.



هذا وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، منذ أسابيع، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.



وفي متابعة آخر إحصائيات وزارة الصحة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيدًا و 164 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29782 شهيدًا، و 70043 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية

في رفح، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه شاطئ بحر المدينة جنوبي القطاع. في خان يونس، تمكّنت طواقم الإسعاف من انتشال جثامين 17 شهيدًا من مناطق متفرقة في المدينة، منذ فجر اليوم. كما واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على المناطق الشرقية للمدينة.

واستشهد صيادان إثر إطلاق القوات البحرية الصهيونية رصاصها قبالة ساحل خان يونس. وفجّرت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، مربعًا سكنيًا في بلدة عبسان شرق خانيونس؛ بعد معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية في تلك المناطق.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة الفخاري شرقي المدينة. في دير البلح، ارتقى 4 شهداء وأُصيب 3 آخرين إثر استهداف الاحتلال سيارةً ومجموعة من المواطنين في منطقة أبو العجين شرقي المدينة. في النصيرات، قصفت قوات الاحتلال عدة مناطق جنوبي المخيم، بشكل متواصل. في البريج، ارتقى شهيدان من عائلة "القريناوي"، وأُصيب آخرون جرّاء استهداف الاحتلال منزلًا وسط المخيم. كما شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة جديدة، على منزل لعائلة "روبي" شرقي المخيم.

كما ارتقى شهيدان إثر القصف المدفعي المتواصل على محيط مدرسة أبو حلو شرقي المخيم.

في غزة وشمالها، ارتقى شاب برصاص قناصة جيش الاحتلال في منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة. وشنّت الطائرات الحربية، ظهر اليوم، غارةً على منطقة قليبو شمالي القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إنها بتنسيق مسبق ومرافقة مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا، أجلت أمس 24 شخصا من مستشفى الأمل، بينهم 18 مريضا وجريحا، 8 منهم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.

وأضافت الجمعية في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، أن طواقمها بالتعاون مع أوتشا تمكنت من إدخال مواد لوجستية وطعام ومياه إلى المستشفى.

التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة

وفي رصد لآخر التطورات الميدانية للحرب الصهيونية في يومها الـ 143 على التوالي، فقد واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة. في رفح، أُصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم، جرّاء استهداف الطيران الحربي منزلًا في حي الجنينة شرقي المدينة.

كما ارتقى 4 شهداء، وأُصيب عدد من المواطنين، إثر استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو العينين" في حي النصر. وارتقى 4 شهداء، وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "عابدين" في منطقة البيوك شمالي المدينة.

وفي ساعات الفجر، أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بشكل كثيف ومتواصل صوب بحر المدينة. في خان يونس، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو معمر" محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقي المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، انتشال جثامين 23 شهيدًا من مناطق متفرقة في المدينة. وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الشرقية والغربية للمدينة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية، التي تضم عددًا كبيرًا من الشقق في حي الأمل. في النصيرات، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "بارود" غرب مسجد حماد الحسنات (البدرين) غربي المخيم.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء أمس الاحد، غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع. في المغراقة، واصلت المدفعية الصهيونية، منذ ساعات الفجر حتى الصباح، قصفها على البلدة بشكل عنيف. في غزة وشمالها، شن طيران الاحتلال غارة جوية، بالقرب من المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة.

ووصل أكثر من 10 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء بعد استهداف قوات الاحتلال عددًا من المواطنين الذين ينتظرون شاحنات المساعدات بالقرب من مفترق النابلسي في شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

كما شنّت الطائرات الحربية غارةً على إحدى المناطق قرب مفترق عسقولة، دون أن يبلغ عن وقوع شهداء أو إصابات.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو شعبان" بمحيط مسجد الرضوان في حي الزيتون بمدينة غزة. كما استهدف القصف عدّة منازل بالقرب من مسجد صلاح الدين في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها بشكل عنيف على حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة. وارتقى الطفل الجريح محمد نصرالله في مستشفى الشفاء بسبب الجفاف وعدم توفر الغذاء والدواء.

كما ارتقى الطفل الرضيع محمد الزايغ "60 يومًا" جراء الجوع والجفاف شمال القطاع، وذلك جرّاء حرب "التجويع" التي يشنها الاحتلال الصهيوني على شمالي القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارةً عنيفة على المناطق الشرقية لشمال القطاع. وفي ساعات الفجر، قصف الطيران الحربي منزلاً بمنطقة الزرقة في جباليا شمال القطاع.

معاناة أهل القطاع مع استمرار انعدام دخول المساعدات

في الأثناء، تستمر معاناة أهل القطاع مع استمرار انعدام دخول المساعدات، حيث أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن آخر مرة تمكنت فيها من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كانت قبل شهر.

سياسيا، قال مصدر قيادي في حركة حماس -للجزيرة- إن أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل لا تعبر عن الحقيقة، مؤكدا أن قتل الشعب الفلسطيني جوعا شمال قطاع غزة جريمة إبادة تهدد مسار المفاوضات برمته.

من جهته، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى، في حين أكدت واشنطن أن الوسطاء توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لهذه الصفقة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" أن: "إسرائيل" لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بتقديم المساعدات في غزة، وقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30%.

الشيخ تميم يبحث مع هنية جهود قطر بمحادثات الوساطة

أفاد الديوان الأميري القطري بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي تدوينة على صفحته بمنصة "إكس"، قال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر ناقش مع رئيس المكتب السياسي لحماس جهود قطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن الشيخ تميم أكد خلال لقائه هنية، في مكتبه بقصر لوسيل، دعم قطر "للشعب الفلسطيني وقضيته وأهمية وحدة الصف الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

بن فرحان: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الحرب في غزة



كما دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين لتكون هناك عملية سلام.

وأكد بن فرحان في كلمته في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، رفض المملكة العربية السعودية لازدواجية المعايير بالتعامل مع الحرب في غزة، مشيرا إلى أن سكان غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان.

وحذر بن فرحان من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح.