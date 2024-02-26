لعنة غزة.. هل تعاقب بريطانيا الإحتلال بطائرات إف-35؟

العالم- فلسطين المحتلة

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن مصادر عسكرية لم تسمها، أنه طُلب من إسرائيل عدم هبوط طائراتها من طراز F-35 في قاعدة أكروتيري الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص، حتى انتهاء الأعمال العدائية في غزة.

ووفق المصادر نفسها، فإن بريطانيا لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في أي مشاكل فنية تواجهها طائراتها المقاتلة من طراز F-35 حتى انتهاء الحرب في غزة.

ويرتبط كل من سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الإسرائيلي بعلاقات وثيقة.

وتُعتبر بريطانيا هي صاحبة المصلحة التي تزود 15 في المائة من كل طائرة من طراز F-35 يتم إنتاجها.

ويعني قرار "إسرائيل" شراء 50 طائرة من هذا الطراز، قيام بريطانيا بتوريد قطع الغيار والصيانة اللاحقة للطائرات المقاتلة.

ولكن الآن تم إبلاغ سلاح الجو الإسرائيلي، بأنه سيتم سحب منشأة لتقديم المساعدة الفنية في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي في قبرص.

كما تم إيقاف ترتيب آخر طويل الأمد يسمح لطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية بممارسة مكافحة الحرائق وغيرها من التكتيكات في الجزيرة المتوسطية.

كذلك تم إلغاء مناورة مخطط لها بين طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز F-35B Lightning 2 ومقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طارز IAF F-35A فوق صحراء النقب في وقت لاحق من هذا العام.

يأتي ذلك مع تصاعد الضغوط على المملكة المتحدة لوقف توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" إذا مضى بنيامين نتنياهو قدما في هجوم بري مدمر محتمل على مدينة رفح الفلسطينية في جنوب غزة.

وتشاطر بريطانيا حلفاء آخرين مخاوفهم من أن يؤدي الغزو البري لرفح من قبل قوات الجيش الإسرائيلي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين وتدمير المنازل.

وقالت الخارجية البريطانية "علينا أن ندرك أن الجنود الإسرائيليين لن يتمكنوا من الوصول إلى الرهائن أو قيادة حماس إلا بتكلفة هائلة من أرواح الأبرياء".

مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني

ومع تدهور الوضع الإنساني في غزة، تصاعدت الضغوط الدبلوماسية على المملكة المتحدة لإجبارها على اتباع الدول الأخرى وتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت محكمة منطقة لاهاي الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات F-35 إلى "إسرائيل" بسبب خطر حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وحتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، من قبل الحكومة البريطانية، بشأن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.

وفي منتصف الشهر الجاري، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا، مطلع العام الجاري، الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.

وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.