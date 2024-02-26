عبداللهيان: اصرار الكيان الإسرائيلي على استمرار الحرب لن يأتي بأي نتيجة

العالم - ايران

وتقدم وزير الخارجية خلال اللقاء بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده تجاه القضايا العالمية المهمة، بما فيها القضية الفلسطينية وأزمة غزة المستمرة.

وأشار إلى لقائه الأخير مع قادة المقاومة الفلسطينية في بيروت والدوحة، وقال إن وضع المقاومة من حيث القدرة العسكرية على مواصلة المقاومة ضد العدوان الصهيوني جيد جدا، لكن الكيان الإسرائيلي منشغل في الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، والوضع الإنساني في قطاع غزة، وخاصة شماله، كارثي للغاية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى دعم الفصائل الفلسطينية لوقف دائم لإطلاق النار، وقال، إن الكيان الإسرائيلي يصر للأسف على استمرار الحرب بدعم من أمريكا، لكن بالطبع هذا النهج لن يأتي بأي نتيجة لهم.

واعتبر أمير عبداللهيان الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وخاصة في شماله، مقلقة للغاية، وقال إن الصهاينة قتلوا آلاف الأشخاص بالقنابل ويريدون القضاء على ما تبقى من السكان عن طريق المجاعة.

وثمن جهود الأمم المتحدة وأمينها العام في إرسال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين، وقال إن حجم الكارثة أكبر بكثير من مساعدات الأمم المتحدة، إضافة إلى أن أمريكا لا تزال غير راغبة بإنهاء الحرب وتسعى أيضًا إلى تصعيد الأزمة في البحر الأحمر واليمن.

وأشار أمير عبداللهيان إلى جهود إيران والأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في اليمن، وقال إن الأعمال العسكرية الأمريكية ضد اليمن يمكن أن تعرض نتائج جهودنا المشتركة والأمم المتحدة للخطر.

وأكد أن إيران تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الحرب ضد غزة والإبادة الجماعية الفلسطينية، ولا يزال بإمكان الأمم المتحدة الاعتماد على مساعدة إيران من أجل استقرار الأمن في المنطقة.

بدوره أعرب غوتيريش عن ارتياحه لهذا اللقاء، وأعرب عن قلقه بشأن الأزمة الإنسانية في غزة وأعرب عن معارضته الشديدة للعقاب الجماعي للفلسطينيين، وقال إن الوضع معقد للغاية ومثير للقلق ومن الضروري وضع حد لهذا الوضع المؤسف في أقرب وقت ممكن.

واعتبر غوتيريش الوضع في المنطقة متفجرا، وقال إنه من الضروري تجنب أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المنطقة ونشرها.

وأكد أنه رغم صعوبة الوضع وتعقد الأزمة إلا أننا سنواصل جهودنا للسيطرة على الأزمة وإدارتها.

وشكر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران للمساعدة في إيجاد حل سياسي لوقف الأزمة في فلسطين والحد من الأزمة في المنطقة.