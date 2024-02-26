استقالة الحكومة الفلسطينية، وغوتيريش ينعى مجلس الامن

العالم - بانوراما

ويستمر الاحتلال بارتكاب المجازر في قطاع غزة،في وقت تتواصل فيه تهديداته القيام بعملية عسكرية في رفح..ووسط تلك الاجواء شنّت قواته، سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدد من مدن وبلدات الضفة واعتقلت عددا من الفلسطينيين. ياتي ذلك في وقت قدَّمَ فيه رئيسُ وزراءِ السلطة الفلسطينية محمد إشتيه استقالةَ حكومتهِ بما يؤشر لتطورات سياسية على وقع العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة.



في الملف الثاني: بما يشبه النعي، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لعدم تعامل مجلس الأمن الدولي بشكل مناسب مع المسائل الدولية والاقليمية وخصوصا العدوان على غزة.



غوتيريش قال أن المجلس يحتاج إلى إصلاح جدي لتركيبته وأساليب عمله.

وبعد فشل مجلس الامن في اصدار قرار يلزم الاحتلال بوقف فوري لاطلاق النار في غزة،تزداد المأساة الانسانية حدة فيما تتعالى التحذيرات الاممية والدولية من كارثة محدقة باهالي غزة وسط انعدام الوسائل الضرورية للعيش.

ويعاني نحو مليون ونصف المليون غزاوي من اوضاع انسانية صعبة في رفح بعد ان نزحوا اليها من مناطق الوسط والشمال،بينما لا زال قادة الاحتلال يهددون بشن عملية عسكرية وسط الاوضاع التي يعانيها النازحون واقترابهم من شفير مجاعة حقيقية.

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