غزة ومفاوضات إطلاق النار الضبابية

العالم - باختصار

البيت الأبيض تحدث عن توصل المباحثات لما وصفه بتفاهم بشأن "الملاح الأساسية لاتفاق".

المباحثات بين أميركا وقطر ومصر والكيان أستهدفت إيجاد وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لتبادل الأسرى.

حسب هذا التفاهم.. يتم إجراء وقف لمدة 6 أسابيع لإطلاق النار بغزة.

وحسب التفاهم.. تبادل الأسرى بين حماس والكيان بصيغة 40 أسيرا "إسرائيليا" مقابل 400 فلسطيني.

بالطبع من المقرر ان تجري مصر وقطر مباحثات مع حماس بشأن مثل هذا الإتفاق وتفاصيله وآلياته.

المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس.. إنه لم تصل الحركة أي معلومات رسمية عما جري في باريس.

طاهر النونو أوضح: مفاتيح المفاوضات بالنسبة لحماس هي ثلاث قضايا أساسية.

النقاط الثلاث.. الوقت المستدام لإطلاق النار وإنهاء أي تواجد عسكري للإحتلال بغزة وإنهاء الحصار.

هناك تكهنات.. حماس قد تشترط خروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدن بغزة وعودة الغزيين النازحين.

في هذا الخضم تتواصل المعارك بغزة بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي صعد هجماته على خانيوس.