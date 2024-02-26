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الجهاد الإسلامي تدين لقاء التطبيع السعودي-الإسرائيلي

الجهاد الإسلامي تدين لقاء التطبيع السعودي-الإسرائيلي
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات اللقاء الذي عقده وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، بوزير التجارة والصناعة في الكيان الصهيوني، في دولة الإمارات العربية.

العالم - فلسطين

وقالت حركة الجهاد في بيان صحفي تلقت، إن هذا اللقاء الساعي وراء التطبيع، هو وقوف إلى جانب الكيان الصهيوني في وقت يشن فيه هذا العدو حرب إبادة ضد شعبنا الفلسطيني، وإهانة لمقدسات الأمة في فلسطين ولقضية الشعب الفلسطيني، ويلمع من صورة الكيان المجرم في الوقت الذي تلعنه فيه أمم الأرض كافة.

وختمت الجهاد بيانها: "ولأن كان اللقاء جريمة بحق فلسطين وشعبها ومقدساتها من حيث المبدأ، فإن توقيت اللقاء، في ظل استمرار سفك دماء الأطفال والنساء في غزة وتهديد المسجد الأقصى المبارك، يضاعف من حجم هذه الجريمة".

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