سوريا.. دقيقة صمت حداداً علی أرواح الصحفيين الفلسطينيين

العالم - سوريا

وقال رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، موسی عبدالنور لقناة العالم:"هذه الوقفة من اتحاد الصحفيين ومن الاعلاميين السوريين مع زملائنا الفلسطينيين لنعبر عن دعمنا المطلق والکامل لنقابة الصحفيين الفلسطينيين وللخطوة التي يقوم بها بالتعاون مع اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لتوثيق کل الجرائم التي ترتکب بحق الصحفيين الفلسطينيين؛ حيث لم يصل في أي مواجهة عسکرية رقم الضحايا الصحفيين الی ما وصل اليه استشهاد الصحفيين الفلسطينيين وهو أکثر من 130 شهيداً".

وجاء في بيان لنقابة الصحفيين السوريين أن الصحفيين الفلسطينيين يعيشون أسوأ أيامهم وأقساها، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والصراعات، وما رافقها من قمع وإرهاب ومطاردة أصحاب الرأي وترويعهم.

وجدّدت النقابة دعوتها إلى توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في كل المناطق، وتوفير الحماية للصحفيين في الميدان، وتؤكد النقابة موقفها الرافض للتضييق على العمل الصحفي.