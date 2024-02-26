فيديو خاص: عين على ما تداولته شبكات التواصل في العالم العربي

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بعد موقفه من الجرائم الإسرائيلية في غزة والهجوم الإسرائيلي عليه، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا متمسك بموقفه حتى النهاية. دا سيلفا قال أمام مناصريه إن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي ليس حربا، بل إبادة جماعية عبر قتل الأطفال والنساء.

الرئيس البرازيلي رد على الهجوم الذي شنه مسؤولو الاحتلال عليه رافضا الاعتذار وتبرير ما قاله. دا سيلفا أصبح رمزا بالنسبة للكثيرين في المنطقة، بعد مواقفه التي تدعم الفلسطينيين، والتي هي مواقف قديمة وليست وليدة اللحظة.

مواقف الرئيس البرازيلي تلقى تأييدا وتفاعلا كبيرين على مواقع التواصل.

عبر التاريخ، كان الخلاف والصراع بين الحزبين المحافظين والعمال كبيرا في بريطانيا. اليوم ومع العدوان على غزة، دخلت القضية الفلسطينية في صلب الحياة السياسية البريطانية لاسيما بالنسبة لحزب العمال. حزب العمال أصبح محافظا أكثر من حزب المحافظين.. هذا ماي قوله الكثيرون في بريطانيا. وقوف قادة حزب العمال إلى جانب الاحتلال، أفقده الكثير من الأصوات في الانتخابات المقبلة لأنه تخلى عن مبادئه كما يقول هؤلاء.

دول كثيرة متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة. من أبرز هذه الدول ألمانيا. عنوان عريض بدأ يطغى على المشهد في ألمانيا التي أصبح مسؤولوها هدفا للملاحقة القضائية. مجموعة من المحامين تقدموا بدعوى قضائية تطالب بملاحقة ومحاسبة المسؤولين الألمان لدعمهم الاحتلال الإسرائيلي.

الدعوى رفعت ضد المستشار الألماني أولاف شولتز ووزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والعدل والمالية. المحامون أكدوا بأنهم ذاهبون حتى الأخير في هذه الدعوى، حتى محاسبة المسؤولين في برلين لمشاركتهم في حرب إبادة جماعية.

كثير من الفنانين الغربيين أصبحوا يسخرون فنهم من أجل دعم القضية الفلسطينية. من هؤلاء الفنان الإيطالي إدواردو كاستالدو. لوحات حولها غدواردو إلى رسالة تضيء على وحسية الاحتلال وأحقية القضية الفلسطينية.

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