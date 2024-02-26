العمانيون ملتزمون بمقاطعة الاحتلال، دعماً لغزة

العالم - مراسلون

أربعة أشهر مرت؛ اربعة أشهر من تواصل العدوان الصهيوني علی قطاع غزة.

لا لتواصل هذه الإبادة وتضييق السبل بأهلها؛ يقول العمانيون. وتنبض القلوب بفلسطين وتطالب بإيصال المساعدات وفك الحصار علی شعبها الاعزب.

وقال مواطن عماني لقناة العالم:"دعم فلسطين اليوم لم يعد علی قدر العالم العربي أو كعالم بأكمله وهو ليس بكاف، فالناس تموت علی مدار الساعة، فالدعم الحقيقي يقع اليوم علی عاتق حكومات العالم بأكملها وهناك عدد لابأس به من حكومات لايرف لها جفن تجاه ما يجري في غزة واعتقد ان هنا يأتي دور الشعوب".

وقال مواطن عماني أخر لقناة العالم:"نحن هنا لنتعلم من الفلسطينيين، ولنستفيد من دروسهم في تحويل هذه المقاومة من مفهوم سياسي الی مفهوم شخصي، حتی في حياتنا اليومية نمارس المقاومة يومياً".

المجازر التي تحدث في غزة تدل علی همجية الكيان المحتل الاسرائيلي حسب الشارع العماني، مطالبين الدول العربية والاسلامية والدول الحرة مقاطعة الكيان سياسياً واقتصادياً خاصة في هذه الظروف حتی تكون موقفاً شامخاً للقضية الفلسطينية والدفاع عن حق المظلومين.

وقال مواطن عماني لقناة العالم:"المقاطعة مستمرة وامتدت بشكل أكبر علی جميع شرائح المجتمع من الاطفال ومن الاباء والعوائل والافراد. فهذه المرة يجب علينا كأفراد ان نبقي علی هذه المبادئ وعلی هذه المقاومة.

لاتمحی القضية الفلسطينية من ذاكرة العمانيين؛ غايتهم واضحة وهي دعم الحق الفلسطيني حتی تتحقق العدالة وتتحرر فلسطين.