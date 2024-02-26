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محمود عباس يقبل استقالة حكومة اشتية

محمود عباس يقبل استقالة حكومة اشتية
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس السلطة الفلسطينة محمود عباس مرسوماً بقبول استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية، التي قدمها اليوم (الاثنين).

العالم - فلسطين

وكلف "عباس"، "اشتية" ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتاً إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان "اشتية" قد وضع استقالة حكومته تحت تصرف محمود عباس، في وقت سابق اليوم، مبيناً أن القرار جاء في ظل إبادة جماعية ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال "اشتية" في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي: "إن قرار الاستقالة يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس، وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة".

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