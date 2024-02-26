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شرائح هواتف 'حماس' تشعل جدلا في 'إسرائيل'

شرائح هواتف 'حماس' تشعل جدلا في 'إسرائيل'
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

نفى جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، المعلومات التي نشرت حول قيام مئات من عناصر "حماس" بتغيير شرائح الاتصال في هواتفهم قبل ساعات من أحداث 7 أكتوبر، مؤكدا أن العدد المذكور مبالغ جدا.

العالم- فلسطين

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية اليوم الاثنين عن جهاز "الشاباك" ماوصفته بالرد "الاستثنائي"، والذي وصف المعلومات الأخيرة بأنها "أخبار كاذبة وبعيدة عن الواقع"، مشيرا إلى أن "الحديث يدور عن عشرات".

في حين أن مكتب نتنياهو ادعى أنه فقط يوم أمس علم بالأمر بحسب الصحيفة.

هذا وسمح الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، بنشر معلومات جديدة حول الليلة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.

وفي المعلومات أنه ليل السادس من أكتوبر، اكتشفت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية تفعيل مئات شرائح الاتصال الإسرائيلية للهواتف المحمولة في قطاع غزة من قبل قوات حماس.

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