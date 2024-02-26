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غزة.. الحياة متوقفة وسيارات الاسعاف متجولة

الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

تستمر سيارات الاسعاف في غزة بنقل جثامين الشهداء الی المستشفيات المكتظة بالجرحی.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رفح ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفت منزلاً يعود لعائلة الزطمة في محيط مستشفی الكويت التخصصي وقد وصلت جثامين 5 من شهداء القصف الی هذه المستشفی.

وأكد مراسل العالم ان المنزل المستهدف كان يؤي عوائل مدنيين من النازحين وجل الشهداء والجرحی الذين وصلوا الی المستشفی هم من الاطفال والنساء.

وأشار مراسل العالم الی قصف مناطق زراعية والمناطق الشرقية لمدينة رفح، مؤكداً ان سيارات الاسعاف تنتقل الی هذه المناطق لنقل الجرحی من هذه الاماكن.

وقال مراسل قناة العالم ان الاحتلال الاسرائيلي كثف من غاراته في خانيونس ونقلت سيارات الاسعاف جثامين 17 شهيداً من خانيونس الی مستشفيات مدينة رفح.

وأوضح ان القصف الاسرائيلي علی مناطق قطاع غزة مستمر لاسيما علی المحافظة الوسطی التي شهدت قصف منزلاً في مخيم النصيرات ومسجداً في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطی.

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