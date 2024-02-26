الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤
١١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

"إطلاق سراح قادة فلسطينيين كبار".. "نيويورك تايمز" تتحدث عن تغير في استراتيجية الاحتلال بالمفاوضات

الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن المفاوضين الصهاينة ذكروا أن تل أبيب قد تطلق سراح بعض كبار القادة الفلسطينيين بسجون الاحتلال مقابل بعض الرهائن لدى حماس.

العالم-فلسطين

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا التغيير في الإستراتيجية الإسرائيلية لم يتم الإعلان عنه رسميا. ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات وإقناع "حماس" بالإفراج عن العسكريين "الإسرائيليين" المحتجزين في غزة منذ أكتوبر 2023.

وأضافت أنه نتيجة ذلك، قد يتم الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" مطلعة على عملية التفاوض إن المفاوضين "الإسرائيليين" أعلنوا موافقتهم على الاقتراح الأمريكي بتبادل 5 نساء يخدمن في الجيش "الإسرائيلي" مقابل 15 فلسطينيا.

وأضافوا أن مدة وقف إطلاق النار ومطلب حماس بالانسحاب العسكري "الإسرائيلي" الكامل من غزة لا يزالان قيد البحث.

واشترط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق إرسال جميع الأسرى "الثقيلين" الذين سيجري إطلاقهم بموجب اتفاق متوقع حول غزة، من سجون الاحتلال مباشرة إلى قطر دون أن يضمن نجاح الاتفاق.

روابط ذات صلة

حزب الله: استهداف تجمع للقوات الصهیونیة ومعدات تجسسية بالأسلحة المناسبة