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إستهداف مقاومي'حزب الله' موقعا للعدو في 'شبعا' المحتلة

إستهداف مقاومي'حزب الله' موقعا للعدو في 'شبعا' المحتلة
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت المقاومة الإسلامية " حزب الله"في لبنان، عبر بيان أصدرتها اليوم الثلاثاء، استهداف مقاوميها موقع"الرمثا" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

العالم - لبنان

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:35‌‎ ‎من قبل ظهر يوم الثلاثاء 27-02-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع ‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 27-02-2024 م

‏17 شعبان 1445 هـ

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