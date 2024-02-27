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إيران تحتج على مزاعم واهية طرحها جهاز الأمن السويدي

إيران تحتج على مزاعم واهية طرحها جهاز الأمن السويدي
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ستوكهولم، بيانا رفضت فيه التقرير السنوي لجهاز الأمن السويدي (SAPO)، الذي صنف، دون أي أساس حقيقي، طهران أحد التهديدات ضد السويد، وتتضمن اتهامات أخرى ضد إيران.

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وأكد بيان السفارة الإيرانية: تنظم إيران علاقاتها الدبلوماسية مع دول العالم على أساس المعايير والقوانين الدولية، ومع احترام كافة متطلبات العلاقات الثنائية مع السويد، فإنها تسعى في هذا الإطار إلى تطوير وتعزيز العلاقات.

وشدد البيان أن: طرح ادعاءات لا أساس لها وغير مؤكدة من قبل مؤسسة حكومية سويدية رسمية ضد دولة أخرى يعتبر عملا غير مسؤولا يعارض الأجواء المتوقعة في العلاقات الدبلوماسية.

وطالب البيان من الحكومة السويدية التوقف عن نشر معلومات غير صحيحة و الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استفزازية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقديم المساعدة اللازمة لوضع العلاقات الثنائية على المسار الصحيح.

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