وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين في العراق + صور

العالم - العراق

وجاء تنظيم الوقفة التضامنية بحضور السفير الفلسطيني في العراق.

وألقى نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي كلمة خلال الوقفة، أعلن خلالها وقوف العراق شعبا وحكومة والأسرة الصحفية العراقية إلى جانب شعب فلسطين الذي يتعرض للعدوان الصهيوني.

واكد نقيب الصحفيين العراقيين: "نحن في العراق سنقف بقوة مع الشعب الفلسطيني والاسرة الصحفية"، مبينا انه "سنذهب نحن كنقابة الصحفيين العرب الى المحاكم العالمية المختصة واننا ماضون في رعاية الصحفيين هناك وسنعمل على رعاية ومساعدة الضحايا هناك في فلسطين".

وأشار اللامي والذي يشغل منصب نقيب الصحفيين العرب أيضا، ان اكثر من 130 صحفيا سقط في حرب الكيان الصهيوني على غزة"، مؤكدا اننا “نقف اليوم بقوة مع اخواننا واننا لو نمتلك القدرة لذهبنا لغزة للمشاركة في نقل صور الابادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".

وأشار: "نتمنى من جميع الشعوب مسانده الشعب الفلسطيني والدفاع عن الإنسانية".

من جانبه، حيّا السفير الفلسطيني في العراق"أحمد الرويضي" تحيات شعب فلسطين وقيادته لنقيب الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية العراقية للمواقف المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ولنقابة الصحفيين الفلسطينيين وللأسرة الصحفية الفلسطينية، مؤكدًا اعتزازه بموقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية.

هذا وفي السياق،شهدت عواصم عربية عدة أيضا وقفات تضامنية دعا إليها الاتحاد الدولي للصحفيين تنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.

حيث طالب الصحفيون في لبنان خلال وقفة تضامنية بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه منددين بالعدوان الفاشي على الشعب الفلسطيني واستهداف الصحفيين.

وفي الأردن نظمت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية التي يعانونها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث رفع المشاركون شعارات داعمة وصوراً للصحفيين الذين استُشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة.

كمانظمت نقابة الصحفيين في تونس وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين مؤكدة أنهم جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية العادلة التي تسكن وجدان كل حر في تونس والعالم.