مراسلة العالم: المقاومون يستهدفون حاجز دوتان العسكري غرب جنين

العالم – خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا الى ان المقاومين عادة يتعرضون للجنود المتواجدين في تلك المنطقة بصليات مكثفة من الرصاص حيث تقول كتيبه جنين سرايا القدس في اغلب بياناتها بانها استهدفت هذا الحاجز بصليات مكثفه من الرصاص قبل نحو اسبوع، حيث ان قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بطائره مسيرة أحد الشبان المقاومين وهو قائد في كتيبة جنين قال عنه الاعلام الاسرائيلي بأنه يستهدف عادة حاجز دوتان وحاجز شكيد وحاجز الجلمه في مدينة جنين بصليات مكثفة من الرصاص وهذا ما اعتاد عليه الاحتلال في مدينة جنين ما دام فيها مقاومون.

ونوهت مراسلتنا إلى اطلاق المقاومين الرصاص المستمر باتجاه آليات جيش الاحتلال الاسرائيلي المتمركز على محاور مدينة جنين التي عادة ما ينطلق منها الاحتلال خلال اقتحاماته مدينة جنين.

وبينت مراسلتنا ان قوات الاحتلال الاسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي في مخيم جنين حيث شهدت اشتباكات عنيفه تخللها اطلاق رصاص كثيف ح وقالت كتيبة جنين انها اشتبكت وخاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت قد قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن فلسطينيين استهدفوا حاجز "دوتان" العسكري قرب مدينة جنين، بإطلاق النار؛ دون وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

وأضافت أن "جيش الاحتلال ردّ على مصدر إطلاق النار عند حاجز دوتان، وباشر بعمليات بحث في المكان".

وفجر اليوم، تصدت قوى المقاومة في جنين لاقتحام قوات الاحتلال، للمدينة ومخيمها، بعدد من الآليات العسكرية. واندلعت اشتباكات مسلحة وسُمع أصوات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة، في محيط وبالقرب من مخيم جنين، في الجانب الغربي من المدينة.

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