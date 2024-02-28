مراسل العالم: زيادة حدة الإحتجاجات بالداخل الإسرائيلي لوقف العدوان على غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى إنضمام جبهة الاحتجاجات التي كانت عادت تنتشر في الشوارع الاسرائيلية ضد بنيامين نتنياهو وضد النظام القضائي وانضمت الى ذوي وعائلات الأسرى الاسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

ولفت مراسلنا الى انه بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اولمرت انه ليست بجديدة حيث خرج منذ بداية الحرب رئيس الوزراء الاسبق إيهود اولمرت والذي انهزم على ارض المقاومة اللبنانية عام 2006 واعتبر بان بان تلك الحرب لا تؤتي بأي جديد سوى إلحاق الدمار لكيان الاحتلال الاسرائيلي، حيث دعا بان يكون هنالك وقفا مباشرا وتغييرا لهذه الحكومة واتهم نتنياهو باوقات سابقة بانه يسعى الى مكاسب شخصية ويجب الخلاص من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ويتزامن ذلك مع تصريحات ايهود باراك رئيس وزراء الاسبق الذي دعا في الايام القادمة بان يكون هنالك توجهات كبيرة بالالاف ولمئات الالاف في الشارع الاسرائيلي للمطالبة باقالة بنيامين نتنياهو.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...