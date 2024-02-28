آخر تفاصيل غارات العدوان الاسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن معظم المصادر أفادت ان الاستهدافات قد طالت بعض المناطق في الغوطة الشرقية على اطراف منطقة ببيلا وةطراف منطقة السيدة زينب عليها السلام، حيث شوهدت النيران تتصاعد من تلك المنطقة وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان من أجل نقل المصابين جراء هذه الاستهدافات.

ونوه مراسلنا بتأكيد مصادر أخرى أن الرشقات الصاروخية التي اطلقها كيان الاحتلال الاسرائيلي كانت قد انطلقت من فوق الجولان السوري المحتل، حيث استطاعت وحدات الدفاع الجوية السورية من التصدي لبعض الصواريخ الاسرائيلية واسقاطها قبل وصولها الى هدفها، فيما نجحت بعض الصواريخ من الوصول الى الاهداف.

وبين مراسلنا عودة الحياة الى طبيعتها في العاصمه دمشق بعد ان شهدت العاصمة اصوات انفجارات متتالية وكان الاهالي قد رصدوا هذه الصواريخ ومضادات الطيران في سماء العاصمة واستطاعت الدفاعات الجوية اسقاط بعض تلك الصواريخ والتي شوهدت بالعين المجردة، فيما نجحت بعض تلك الصواريخ بالوصول الى اهدافها، وهذه الغارات تأتي بشكل كثيف هذه الفترة نتيجه العدوان المفروض على غزة اضافة لعملية طوفان الاقصى، حيث يصعد كيان الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءاته في مناطق عدة في سوريا كان أبرزها العاصمه دمشق وريفها.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام صهيونية استهداف غارات إسرائيلية منطقة السيدة زينب(ع) قرب العاصمة السورية دمشق.

وذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية، في محيط العاصمة دمشق مساء الاربعاء.

وقال مراسلنا في دمشق إنه تم سماع صوت انفجار كبير في منطقة السيدة زينب(ع)، والدفاعات الجوية تتصدى لها.

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