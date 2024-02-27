غزة اليوم في أحدث تطورات عدوانية للإحتلال

العالم - فلسطين

- الصحة: 96 شهيدا و172 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 29,878 شهيدًا و70,215 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدًا و172 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبينت أنه ما زال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم ".

- الاحتلال يقتحم مقر الوحدة القانونية للجنة إعمار الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقر الوحدة القانونية التابعة للجنة الإعمار في البلدة القديمة بالخليل.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الوحدة القانونية التابعة للجنة الإعمار في سوق اللبن المحاذي لحارة بني دار في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وعبثت بمحتوياته وصورت بطاقات الموظفين الشخصية والمكاتب.

- جيش الاحتلال يعترف بإصابة 7 جنود بنيران المقاومة بغزة خلال 24 ساعة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة سبعة عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما أقر الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الثلاثاء، بإصابة 2981 ضابطا وجنديا، منهم 1421 أصيبوا خلال العدوان البري.

وأشار الجيش إلى إصابة 465 ضابطا وجنديا بجروح خطيرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

- تشييع حاشد للشهداء الثلاثة في طوباس

شيعت جماهير غفيرة في محافظة طوباس، اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة طوباس ومخيم الفارعة.

وانطلق موكب تشييع الشهداء من مستشفى طوباس التركي الحكومي بعد أداء صلاة الجنازة عليهم في ساحة المستشفى، ثم جابت مسيرة حاشدة شوارع المدينة.

ونُقل الشهيد أحمد دراغمة إلى منزل عائلته في مدينة طوباس لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم تمت مواراته الثرى، كما توجه موكب الشهيدين محمد بيادسة وأسامة زلط إلى مسقط رأسيهما في مخيم الفارعة لإلقاء نظرة الوداع عليهما ومواراتهما الثرى.

وردد المشاركون في موكب التشييع، عبارات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة في مختلف محافظات الضفة واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة.

- حماس تنعى شهداء مخيم الفارعة

ونعت حركة حماس شهداء مخيم الفارعة وحيّت أبطال طوباس المقاومين الذين تصدوا لعدوان الاحتلال بكل بسالة، قائلة في بيان لها : ننعى لجماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهداء الأبطال في مخيم الفارعة جنوب طوباس:

–الشهيد المجاهد أحمد جمال دراغمة (26 عاما)

–الشهيد المجاهد محمد سميح بيادسة (32 عاما)

–الشهيد المجاهد أسامة جبر زلط (31 عاما)

الذين تصدّوا لقوات الاحتلال ببسالة، ونحيي جماهير شعبنا في محافظة طوباس ومخيم الفارعة الصامد وأبطاله المقاومين.

وأكدت أن تصدي المقاومة لاقتحامات قوات الاحتلال المتكررة لمدن وقرى ومخيمات الضفة، هي رسالة واضحة للعدو أن الضفة الأبية ستبقى خزان ثورة وشوكة في حلق الاحتلال حتى التحرير والعودة.

واستنفرت الشباب الثائر في عموم الضفة والمقاومين الأحرار لتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه لوقف عدوانهم ودفاعاً عن الأقصى وحقنا في الوصول إليه والصلاة فيه بحرية تامة، وقالت: لن نسمح للاحتلال بتنفيذ أجندته الصهيونية الخبيثة بمنع شعبنا من الوصول إليه.