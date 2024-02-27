خطط الاحتلال التصعدية في الضفة بعد استقالة اشتية ؟وهدف الزيارة السرية لرئيسي الاركان والشاباك لمصر

العالم - بانوراما

الملف الأول: اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس ومخيمها في الضفة الغربية، وقتلت ثلاثة مقاومين بينهم احمد دراغمة، قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس، بعد مواجهات في مخيم الفارعة. وتأتي هذه الاقتحامات غداة استقالة حكومة محمد اشتية الفلسطينية، على خلفية تكثيف الاتصالات في الكواليس حول المطالب الأمريكية والإسرائيلية، لمرحلة ما بعد العدوان على غزة وإجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية.

الملف الثاني: نشرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها مؤخرا كل من رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار لمصر مشيرا إلى أن الهجوم على مدينة رفح سيتم بالتنسيق مع مصر.



من جهة أخرى كشف موقع اكسيوس الأمريكي أن المسؤولين الإسرائيليين قدما ضمانات للمسؤولين المصريين بأن أي هجوم على رفح لن يدفع الفلسطينيين عبر الحدود إلى مصر. يأتي هذا في وقت عجز فيه الكيان المحتل عن تحقيق أي من أهدافه المعلنة للهجوم البري لغزة وفي مقدمتها القضاء على المقاومة الفلسطينية وإفراغ سكان غزة من مناطقهم فبدأوا يتحدثون وفي أكثر من مناسبة عن أن إنهاء عدوانهم على غزة لن يكون إلا بعد تسوية مسألة رفح متذرعين من أن هذه المدينة وممراتها التحت أرضية إلى سيناء والعالم الخارجي تشكل شريان الأكسجين الرئيسي للوسائل القتالية المتقدمة.