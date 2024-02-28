امير عبداللهيان يغادر جنيف عائدا الى طهران

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية الايراني، الذي وصل إلى جنيف بسويسرا صباح الأحد للمشاركة في عدد الاجتماعات متعددة الأطراف، وتحدث في مستهل الزيارة مع ميريانا سبولياريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واجرى وزير الخارجية كذلك محادثات مع وزراء الخارجية؛ الفيتنامي "بوي تانسون" والاردني "ايمن الصفدي" والكويتي "عبدالله اليحيا" والاندونيسية "رتنو مرسودي" والفنلندية "ايلينا والتونين" والفنزويلي "ايفان خيل بينتو" والمصري "سامح شكري" والدنماركي "لارس بوك راسموسن" وامين عام منظمة الامم المتحدة "انتونيو غوتيريش" والمفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك".

والقى امير عبداللهيان كلمة في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك في المؤتمر الدولي لنزع السلاح.

كما شارك وزير الخارجية الايراني في اجتماع خاص حول فلسطين بحضور وزراء خارجية دول مختلفة منها إيران والسعودية ومصر.

وافتتح أمير عبداللهيان المعرض الافتراضي "إيران ومائة عام من التعددية" في اخر فقرة من زيارته الى جنيف.