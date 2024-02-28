توقع بايدن لاتفاق الاثنين بين مطالب حماس وخطة نتنياهو

العالم - مع الحدث

ما الرابط بين الدفع باتجاه الاتفاق وحل الدولتين داعياً الاسرائيليين لعدم المخاطرة باستمرار قتل الفلسطينيين؟

ماذا يعني نقله عن الجانب الاسرائيلي علی بنود اطار أولي لوقف اطلاق النار وتبادل الاسری؟

هل تراجع نتنياهو عن خطة حربه علی رفح مع مطالب حماس قبل الصيغة النهائية للاتفاق؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في حركة الجهاد الاسلامي هيثم ابوالغزلان، والباحث في الشؤون الاسرائيلية سعد نمر.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..