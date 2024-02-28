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محاولة نتنياهو الجديدة لتغطيلة فشله في الحرب على غزة

الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

الاحتلال يكابد خسائره على يد المقاومة في غزة. حرب التضليل والأكاذيب وسيرة العدو لتعويض الفشل والاستعانة بالدعاية النفسية الكاذبة وسيلة التحريف، لكن القائد السنوار رمز القيادة والصمود رغم التضليل.

العالم _ انقلاب الصورة

الحرب الموازية للعدوان العسكري الصهيوني على غزة هي الحرب النفسية التي يقودها الاحتلال والتي يهدف من خلالها الى تدمير المعنويات لجعب غزة ومقاومتها.

وما يتفاخر به العدو الاسرائيلي ليس سوى اكاذيب وأضاليل في قول نتنياهو حيث يدعي أنه قضى على ثلاثة ارباع المقاومة ولم يبقى سوى أفراد.

يظن نتنياهو بان الحرب انتهت وأنه انتصر وقدم الكثير من الانجازات في حين انه لم يستطع ان يحقق اي شيء من الانجازات والأهداف التي رفعها.

وحديث نتنياهو عن القضاء على ثلاثة ارباع المقاومة هو جزء من التصريحات التي تهدف الى رفع المعنويات لجنوده وقادته في الميدان.

للمزيد اليكم الفيديو المرفق..

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