فخ قصر الإليزيه..ماذا حدث بين ماكرون ومبابي بحفل عشاء أمير قطر؟

العالم- اوروبا

واستضاف الرئيس الفرنسي مبابي في قصر الإليزيه مساء يوم الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية "باريس"، لبحث مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وكان مبابي أبلغ إدارة باريس بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، وسط تقارير تشير إلى اقتراب اللاعب من ريال مدريد الإسباني.

ونشرت الصفحة الرسمية لراديو "مونت كارلو" فيديو عبر حسابها بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لاجتماع مبابي بالرئيس الفرنسي.

وقال الرئيس الفرنسي لمبابي خلال الفيديو: "أنت ستلحق بنا المزيد من المشاكل خلال الفترة القادمة"، وهو ما قابله نجم باريس بابتسامة خفيفة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ماكرون يحاول إقناع مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان وعدم الرحيل.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن "ماكرون أكد لمبابي أن رحيله سيؤثر على الكرة الفرنسية بشكل عام".

وأكدت أن "الدوري الفرنسي عرض حقوق البث التلفزيوني حتى عام 2029 للبيع، ولم يتلق حتى الآن أي عرض للشراء".

وصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى قصر الإليزيه لحضور العشاء مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في حضور ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وعدد من أعضاء الحكومة.

ويأتي هذا الاجتماع على شرف زيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني للعاصمة الفرنسية باريس.

جدير بالذكر أن العديد من المصادر أجمعت على أن مبابي توصل لاتفاق مع ريال مدريد، ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة على حقوق الصورة.

فيما فجر برنامج الشيرينجيتو الإسباني الشهير، مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد على أن مفاوضات ريال مدريد مع كيليان مبابي قد اتخذت بعدًا آخر.

ووفقًا لأحدث التقارير، فإن انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد بات مسألة وقت.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، حيث أصبح اللاعب حرًّا للتوقيع لأي ناد آخر.

وحسب التأكيدات، فإن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان أنه سيغادر بنهاية الموسم، كما اتفق على كل بنود العقد الجديد مع ريال مدريد.

وقال برنامج الشيرينجيتو، إن ريال مدريد وافق أيضًا على التعاقد مع إيثان مبابي الشقيق الأصغر للنجم كيليان مبابي والذي يلعب في باريس سان جيرمان أيضًا.

وحسب البرنامج، فإن الصفقة سوف تحدث الصيف المقبل، أيضًا، وبطلب من عائلة اللاعب.

ويتواجد إيثان مبابي برفقة الفريق الأول لنادي باريس سان جيرمان منذ الصيف الماضي، كما شارك لدقائق قليلة مع الفريق الأول للنادي الفرنسي هذا الموسم.

ويبلغ إيثان مبابي 17 عامًا، لكنه يشارك مع فريق باريس تحت 19 عامًا، كما يتم تصعيده إلى الفريق الأول في "حديقة الأمراء".