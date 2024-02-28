اقتراح امريكي حول قوات حماس غير المسلحين والإحتلال يرفض!

العالم-فلسطين المحتلة

وذكرت هيئة البث العبرية مساء الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقترحت على حكومة نتنياهو، عدم مهاجمة قوات حماس غير المسلحين ولكن تل أبيب رفضت هذا الاقتراح.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية ترى أنه لا داعي لاستهداف قوات حركة حماس الذين يرتدون الزي الرسمي أو المدني وليس العسكري، والذين يرافقون قوافل المساعدات الإنسانية، ولكن حكومة نتنياهو رفضت.

وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا على حكومة نتنياهو من أجل السماح للعمال الفلسطينيين بدخول البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس إن من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو رد عليه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه كان تصريحا مفاجئا.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 145 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، إن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيداً و 172 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 29878 شهيدًا و70215 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.