انزال بعض المساعدات علی غزة، مزحة هدفها التغطية علی جريمة کبری

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في ديرالبلح ان الوجبة الاولی من المساعدات سقطت في بحر غزة ولم يصل سوی القليل منها والذي استطاع بعض الصيادين استخراجه من البحر.

وأشارت الی ان المساعدات التي يتم اسقاطها لاتسد احتياجات النازحين الفلسطينيين فهي لاتستطيع ان تشمل وقود أو غاز أو ادوية.

وأوضحت مراسلة العالم ان المساعدات الجوية تقتصر علی الطعام ومشکلتها أنها عندما تسقط علی منطقة لاتکفي سوی بضع نفرات في تلک المنطقة، في حين ان غزة بحاجة الی مئات الشاحنات من المساعدات، فالناس في غزة اصبحوا لايجدون سوی 20 بالمئة من الغذاء وأکثرهم لايأکل سوی وجبة واحدة في اليوم.

وتحاول مصر والاردن التغطية علی جريمة کبری يرتکبها الاحتلال الاسرائيلي بتجويع شعب کامل. وتسقط هذه الدول مساعدات علی بعض المناطق المنکوبة في غزة التي يمنع الاحتلال وصول أي مساعدات دولية برية أو بحرية لها.