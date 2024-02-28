الساعات القادمة ستشهد تصعيدا بارزا بين المقاومة والاحتلال

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان أن المقاومة اللبنانية دكت مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ صباح اليوم.

وأضاف ان القبة الحديدية لم تتمكن من اعتراض كل الصواريخ حيث اظهرت الصور التي نشرها الاعلام الاسرائيلي من تدمير بعض المنازل داخل هذه المستوطنة.

وأضاف مراسل العالم أن الاحتلال الاسرائيلي منذ الصباح يشن العديد من الغارات الجوية بالطيران الحربي على اكثر من قرية جنوب لبنان.

وأكد ان الاجواء الصباحية تشير الى ان اليوم ،كما بالامس، سيكون هناك تصعيد بارز من خلال عمليات المقاومة والرد على تمادي الاحتلال الاسرائيلي باعتداءاته.

يذكر انه اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان امس الثلاثاء، ‌‎استهداف قاعدة ميرون الاسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة، رداً على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع.

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