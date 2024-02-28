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بالصورة.. حاخام 'إسرائيلي' يدخل غزة بزي وسلاح جيش الإحتلال!

بالصورة.. حاخام 'إسرائيلي' يدخل غزة بزي وسلاح جيش الإحتلال!
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

دخل الحاخام "الإسرائيلي" يعقوب هرتسوغ، المقيم في الرياض، (والذي يصف نفسه بأنه حاخام السعودية الاكبر) الى غزة بزي وسلاح جيش الاحتلال الصهيوني.

العالم - فلسطين

ونشر الحاخام صوراً لحضوره في غزة تفاخر بها بدمار وخراب المدينة وتهجير أهلها.

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