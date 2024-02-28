تحذيرات أممية.. غزة أصبحت علی أعتاب مجاعة وشيكة واسعة النطاق

العالم - فلسطين

نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لمجلس الأمن الدولي كارل سكاو أكد أنه ما لم يحدث أي تغيير فإن شمال غزة سيواجه مجاعة وشيكة كما حذر مسؤولون أخرون من تبعات خطيرة على السكان خاصة الأطفال.

وقال المتحدث بإسم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغهام:"نحن في نهاية شهر شباط/فبراير، حيث يوجد ما لا يقل عن خمسمئة وسبعة وستين ألف شخص في غزة، أي ربع السكان، وهم على بعد خطوة من المجاعة. فيما يعاني واحد من كلّ ستة أطفال تحت سنّ الثانية في شمال غزة من سوء التغذية الحاد".

وحذر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ماوريتسيو مارتينا من ان السيناريو الأكثر ترجيحاً يشير لانهيار الإنتاج الزراعي في شمال غزة بحلول مايو القادم مع تضرر أكثر من ستة وأربعين بالمئة من الأراضي الزراعية فيما لم تعد سبعة وتسعون بالمئة من المياه الجوفية صالحة للاستهلاك البشري.

جاء هذا الاجتماع الأممي في أعقاب رسالة أرسلها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى مجلس الأمن الدولي في الثاني والعشرين من شباط/فبراير الجاري تتضمن تفاصيل آثار الحرب في غزة على الوضع الغذائي داعياً إلى تحرّك فوري لمنع المجاعة كما حذر من خطر استخدام تجويع المدنيين كأداة للحرب.

وفي هذا السياق أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن نحو مليون طفل في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. مشيرة إلى أن أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من الأسر في غزة قلصت حصة البالغين من الطعام لضمان حصول الأطفال على وجبات.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة، وقالت إن كيان الاحتلال يمنع عمداً توصيل المياه والغذاء والوقود إلى سكان القطاع المحاصر بالفعل.