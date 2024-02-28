تباين بين رؤيتي امريکا و'اسرائيل'حول مفاوضات التهدئة في غزة

العالم - فلسطين

تباين واضح بين رؤيتي واشنطن وتل ابيب حول مفاوضات تبادل الاسرى والتهدئة في قطاع غزة التي يتم الدفع بها بشكل اسرع من المتوقع علها تسفر عن نتيجة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ففي وقت يتزايد الضغط الاميركي على كيان الاحتلال من جهة وعلى الوسطاء من جهة اخرى ليضغطوا بدورهم على حركة حماس يبدي الرئيس جو بايدن وادارته تفاؤلا ويتحدثون عن قرب التوصل لاتفاق بينما يحذر المسؤولون الاسرائيليون من أن الصفقة لا تبدو وشيكة في حين لا تزال حماس تتمسّك بمطالبها.

هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين في كيان الاحتلال ان التفاؤل حذر للغاية وان التقدم بطيء والفجوات كبيرة واضافوا ان الدوحة اطلعت تل ابيب على رد حماس على بعض القضايا.

مسؤولون آخرون قالوا لصحيفة يديعوت أحرونوت إنهم لا يفهمون سبب تفاؤل بايدن بقرب التوصّل إلى صفقة في حين اكد آخرون لموقع أكسيوس الأميركي ان الوسطاء القطريين أبلغوا تل ابيب بأنّ كبار مسؤولي حماس يشعرون بخيبة أمل من الإطار المحدّث للصفقة وقالوا إنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الاقتراح ومطالبهم فيما رأوا انه ليس هناك مجال لكثير من التفاؤل ومن الصعب التوصّل إلى اتفاق قبل شهر رمضان.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب عن أمله في أن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة بحلول الأسبوع المقبل، معلناً ان تل ابيب وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية خلال شهر رمضان أعقبت ذلك تصريحات مماثلة صدرت عن المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي وكذلك اعلان الدوحة تفائلها بشأن المحادثات مع التأكيد على عدم وجود أي اتفاق حتى الآن.

ويبدو ان الضغوط الاميركية للتوصل الى صفقة قريباً تأتي بسبب الغضب داخل الحزب الديقراطي من تعامل بايدن مع العدوان على غزة ما قد يؤدي إلى تراجع التأييد له بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين في الحزب.