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القسام تقصف معسكرا صهيونيا بـ40 صاروخا من جنوب لبنان

القسام تقصف معسكرا صهيونيا بـ40 صاروخا من جنوب لبنان
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخًا من نوع غراد، قصفت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر غيبور" وثكنة المطار في "بيت هلل" شمال فلسطين المحتلة.

العالم- فلسطين

وفي بيان لها الیوم الاربعاء، أكدت الكتائب أن هذه العملية تأتي: "في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة، واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية في لبنان".

في ما يلي نص البيان الصادر عن كتائب القسام:

كتائب القسام تقصف من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر غيبور" و"ثكنة المطار في بيت هلل" شمال فلسطين المحتلة برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد؛ في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة، واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية في لبنان.

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