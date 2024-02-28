جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وإصابة 7 آخرين

العالم _ خاص بالعالم

ورغم التكتم الإعلامي الذي يمارسه جيش الاحتلال بخصوص خسائره الحقيقية، إلا أنه يعترف بين الحين والآخر بمقتل ضباط ونخب من قواته في معارك غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل ضابطين وإصابة 7 آخرين من لواء غفعاتي في المعارك العنيفة التي تدور في حي الزيتون شمالي قطاع غزة.

وأوضح الجيش في بيان أن القتيلين هما قائد سرية في كتيبة تابعة للواء غفعاتي وقائد فصيل في الكتيبة نفسها، وأكد أن المصابين السبعة جروحهم خطيرة.

من جانبها، قالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنّ مجاهديها رصدوا نقل طائرتي “بلاك هوك” و”يسعور” القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال إثر المعارك الضارية في حي الزيتون بمدينة غزة.

وكان مستشفى سوروكا الإسرائيلي قد أعلن أنه استقبل 47 جنديا مصابا خلال 24 ساعة، بينهم 19 بحالة خطيرة.

وأوضح المستشفى أنه استقبل 2790 عسكريا إسرائيليا مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة.

وحتى اليوم، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، بمقتل 580 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا، منذ بدء معركة طوفان الأقصى، بينهم 241 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

كما ارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب إلى أكثر من 2981، وفقا للحصيلة الرسمية للجيش، بينما تؤكد المقاومة أن الاحتلال يتعمد إخفاء خسائره ويفصح عن أجزاء محدودة منها فقط.