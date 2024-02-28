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بالصور.. كاريكاتيرات عالمية بخصوص إحراق جندي إسرائيلي نفسه!

بالصور.. كاريكاتيرات عالمية بخصوص إحراق جندي إسرائيلي نفسه!
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

يمكنك فی ه‍ذه الصور مشاهدة عدد من الأعمال الكاريكاتيرية التي أنتجها أشخاص من جنسيات مختلفة، من الفلسطينيين إلى الأمريكيين، لآرون بوشنل، الجندي الإسرائيلي الذي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الأمريكية قبل أيام.

العالم - فلسطين

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