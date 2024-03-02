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كاميرا العالم ترصد..

آخر التطورات بالضفة الغربية .. الإحتلال يشن حملة دهم واعتقالات

السبت ٠٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم في جنين بتشيّيع الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، لجثمان شهيد فتى فلسطيني في قرية كفر نعمة غرب رام الله وسط الضفة الغربية، بعد ساعات من استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

العالم خاص بالعالم

واشارت مراسلتنا إلى استشهاد الفتى متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال لدى اقتحام قرية كفر نعمة.

ونوهت بشن قوات الاحتلال الصهيوني – فجر السبت- حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، ونفذت اعتداءات واعتقالات وسط مواجهات واشتباكات.

وأكدت مراسلتنا قيام قوات الاحتلال، بتحطيم محتويات مطبعتين، واستولت على معداتهما، في بلدتي جبع وصانور جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت جبع، واستولت على معدات مطبعة للمعتقل ساهر أبو عون، عقب خلع أبوابها، وتفتيشها، وتحطيم محتوياتها .

كما اقتحمت قوات الاحتلال مطبعة بجنوب جنين واستولت على معدات تقدر قيمتها بنحو 100 ألف شيقل، واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عرابة وسيلة الظهر، وداهمت أحيائها، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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