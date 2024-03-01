آخر التطورات في الخليل.. تشييع جثماني الشقيقين الشوامرة جنوب غرب الخليل

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر، وأطلقت قنابل الصوت تجاه المواطنين ادى الى وقوع اختناقات واصابات داخل في صفوفهم حيث اندلعت اندلاع المواجهات ما بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي في بلدة الخضر والتي جاءت عقب اقتحام الاحتلال بقوات كثيرة للبلدة حيث اقتحمها وشن عليها عمليات تفتيش واعتقال للمواطنين، حيث ترافق الإقتحام اطلاق القنابل الغازية الذي ادى الى وقوع اختناقات واصابات في صفوف المواطنين، حيث استمرت هذه المواجهات قبل ان تنتهي مساء.

ولفت مراسلنا إلى أن الوضع في مدينة الخليل كان اكثر تطورا حيث ان الالاف شاركوا في تشييع الفلسطينيين في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين الشقيقين نجم الدين وصلاح الدين الشوامرة إلى مثواهما الأخير في قرية دير العسل الفوقا جنوب غرب الخليل.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي صوب ثلاثة أشقاء بالقرب من "بيت مرسم"، أثناء جمعهم "العكوب" قرب جدار الفصل والتوسّع العنصري،ـ ما أدى إلى استشهاد نجم الدين على الفور بعد إصابته في القلب بشكل مباشر، في حين أصيب شقيقه صلاح الدين بجروح حرجة في البطن والصدر، وجرى نقله إلى المستشفى، وأدخل إلى غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن استشهاده متأثرا بإصابته، كما أصيب شقيقهما نور الدين (30 عاما) ووصفت إصابته بالطفيفة.

الجدير بالذكر بأن قوات الاحتلال تفرض إجراءات عسكرية مشددة على قرى جنوب غرب الخليل، القريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري، حيث ارتقى عدد من أبناء تلك القرى شهداء، وجرح آخرون في ظروف مشابهة.

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