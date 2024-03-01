ردود فعل الداخل الإسرائيلي حول كمين المقاومة الفلسطينية ضد قوات الإحتلال اليوم

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى القناة الـ12 العبرية التي قالت خلال عملية نقل وحديث مع خبيرها في الشؤون العسكرية بأن المقاومة الفلسطينية استخدمت أسلوبا جديدا يقوم على وضع كاميرات مراقبة في بعض المنازل التي يتم تفخيخها، وما ان يدخل الجنود الاسرائيليين الى داخل هذه الابنية حتى تقوم المقاومة الفلسطينية والتي تراقب عبر هذه الكاميرات دخول الجنود الاسرائيليين تقوم بعمليه التفجير، لذلك كان اليوم الحديث من قبل عدد من الاسرائيليين بضرورة ان يكون هنالك تحقيق في أعداد الاصابات الكبيرة التي طالت الجنود والضباط الاسرائيليين في قطاع غزة نتيجة عمليات المقاومة الفلسطينية.

ولفت مراسلنا الى وجود مواضيع مهمة في الساعات الماضية تداولها الإعلام الاسرائيلي، منها مايتعلق بأعداد المقاومة الفلسطينية بأن هنالك 70 أسيرا إسرائيليا منذ السابع من اكتوبر حتى اليوم، قد يكونوا قد قتلوا نتيجة القصف الاسرائيلي، ما أثار هذا الأمر ضجة كبيرة لدى ذوي الاسرى الاسرائيليين، وفي داخل المجتمع الاسرائيلي الذي على ما يبدو سينظم فيه ذوي الاسرى بعد انتهاء عطله السبت غدا مسيرات كبيرة في كل المناطق المحتلة عام 1948 في تل ابيب في القدس المحتلة وفي حيفا وغيرها من المناطق، حيث سيقومون بتظاهرات كبيرة مطالبة بالتوصل الى صفقة تبادل وايقاف الحرب واعادة الاسرى من ايدي المقاومة.

وكانت قد تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية وتطرق الإعلام الإسرائيلي -أيضا- إلى الكمين الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بتفجير عبوة ناسفة أدت لانهيار المنزل على القوة الخاصة، و”مقتل قائدة السرية وقائد المفرزة وإصابة 7 جنود”، وفق القناة 13 العبرية.

وكشفت القناة أن عددا كبيرا من المنازل المفخخة هناك بغزة، لذلك تُدهم بسبب ما قالت إنه يندرج في إطار “عمليات اجتثاث الإرهاب، وتستغرق كثيرا من الوقت”.

وقالت إن مقاتلي حماس عمدوا إلى تركيب كاميرات حتى يروا الجنود عندما يدخلون المنازل المفخخة، وعندها يفجرون عبوات ناسفة.

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