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باكستان تعلن تفكيك عصابة تهريب البشر بالتعاون مع ايران

باكستان تعلن تفكيك عصابة تهريب البشر بالتعاون مع ايران
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

 اعلنت السلطات الباكستانية انها تمكنت بالتعاون مع القوات الامنية الايرانية، من القضاء على عصابة الاتجار وتهريب البشر، مضافا الى اعتقال 4 عناصر باكستانيين والافراج عن رهينتين من رعايا هذا البلد كانا قد اختطفا بواسطة هذه العصابة؟

العالم - ايران

وافادت "وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية" (FIA) في بيان رسمي، انه تم من خلال التنسيق مع مكتب تمثيل الوكالة في طهران وسائر الاجهزة الايرانية المعنية، القضاء على هذه العصابة نهائيا.

كما جاء في بيان وكالة التحقيقات الباكستانية، انه في ظل التعاون المؤثر بين البلدين (ايران وباكستان)، تم القبض على شخص باكستاني في ايران وهو من العناصر الرئيسية لعصابة الاتجار بالبشر؛ وبعد التحقيق معه، وقع 3 عناصر اخرين من زملائه في قبضة الامن الباكستاني.

وتابع البيان : ان القوات الامنية الايرانية استطاعت في هذه العملية ان تفرج عن رهينتين من رعايا باكستان؛ مؤكدا بان الجهود متواصلة للافراج عن المختطف الباكستاني الثالث، والكشف عن سائر العناصر المتورطة في عمليات الاتجار وتهريب البشر داخل الاراضي الباكستانية.

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