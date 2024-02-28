1000 صاروخ مضاد للدروع أطلقها حزب الله على كيان الاحتلال

العالم - الاحتلال

وأضافت وسائل إعلام صهيونية أن الصواريخ التي أطلقها حزب الله على قاعدة "ميرون" بعد اغتيال العاروري حققت إصابات دقيقة.

وتابعت أن في أي حرب مقبلة سيطلق حزب الله آلاف الصواريخ المضادة للدروع وعشرات آلاف القذائف على الشمال والوسط.

وقالت: منذ بداية القتال أطلق حزب الله نحو 1000 صاروخ مضاد للدروع على كيان الاحتلال.

يذكر، أن المقاومة الإسلامية اللبنانية أطلقت اليوم الأربعاء، عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية على منطقة الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة.

كما أعلن حزب الله، أمس الثلاثاء، أنه استهدف مرة أخرى قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمة جبل الجرمق بموجة واسعة من الصواريخ.