هذا البلد العربي يتجه لـ'تجريم' الشعوذة!

العالم - تونس

وقالت البرلمانية فاطمة المسدّي، في تصريح إذاعي “سيتمّ قريبًا طرح مقترح قانون لتجريم السحر والشعوذة لأوّل مرّة في تونس”، موضّحة أنّه “سيقع عرض هذا المقترح رسميًّا خلال شهر رمضان”.

وتلقى مهنة الشعوذة رواجا في بعض المدن التونسية، إذ لا تخلو وسائل الإعلام المحلية من أخبار القبض على مشعوذين متهمين بالاحتيال على رجال أعمال أو البحث عن الكنوز وغيرها، حيث يصدق قطاع لا بأس به من التونسيين قدرتهم على جلب السعادة للناس.

وقبل أعوام أغلقت السلطات التونسية مقر عمل عرّاف مثير للجدل في العاصمة، كما منعته من ممارسة هذا العمل، بعد اتهامه بممارسة السحر والشعوذة وخداع الناس.

لكن العراف المذكور أعلن لاحقا عودته للعمل، كما أثار جدلا جديدا بعد نشره لصورة تتعلق بـ”تكريمه” من قبل منظمتين إعلاميتين غير معروفتين، قبل أن يزيلها لاحقا، بعد تعرضه لسيل من الانتقادات.