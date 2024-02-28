شبكات التواصل تحتفي بأيقونة غربية داعمة لغزة.. فما القصة؟

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آرون بوشنيل.. أيقونة جديدة تضاف إلى أيقونات غربية كثيرة في دعم الحق ورفض الظلم والاحتلال. آرون جندي في القوات الجوية الأميركية.. أحرق نفسه احتجاجا على دعم بلاده للإبادة الجماعية في قطاع غزة. آرون الذي لم يتحمل فكرة أن يكون متواطئا في هذه الإبادة الجماعية.. قدم روحه من أجل فلسطين. ما فعله آرون لم يقوَ على فعله كثيرون ممن يعتبرون من أصحاب القضية.. كيف لا وقد فارق الحياة وهو يصرخ.. فلسطين حرة.

تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل مع حادثة آرون بوشنيل.

كثير من الناشطين استذكروا في حادثة آرون بوشنيل الناشطة الأميركية وأيقونة الدفاع عن فلسطين، راشيل كوري. في المقابل، كثيرون قارنوا بين ما فعله آرون وقبله راشيل، وبين ما يقوم به الكثيرون من المحسوبين على القضية. حادثة آرون أضاءت على تغير كبير جدا في المزاج العام الأميركي تجاه فلسطين رغم محاولات طمس الحقيقة. ناشطون في الولايات المتحدة أقاموا وقفات تضامنية مع آرون مشددين على إكمال ما مات لأجله.

فجأة أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية استقالة حكومته وتقديمها رسميا وخطيا إلى رئيس السلطة محمود عباس. اشتية أرجع سبب الاستقالة إلى الأوضاع المستجدة فلسطينيا، ولاسيما في قطاع غزة والحاجة إلى ترتيبات جديدة. الناشطون اعتبروا أن استقالة الحكومة تأتي بتوجيهات غربية من أجل تمرير رؤية الغرب لإنهاء الحرب في غزة. في المقابل، هناك من حذر من أجندات مشبوهة من خلف الاستقالة، لاسيما مع الحديث عن صفقة مرتقبة وهدنة في قطاع غزة.

تفاعل واسع من الناشطين مع قضية استقالة الحكومة الفلسطينية.